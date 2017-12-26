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26 Aralık 2017 11:55

Heybeli’nin taşkın sıkıntısına kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi’nde başladığı yağmursuyu hattı döşeme çalışmasını tamamlayarak yağışlı havalarda dağdan gelen taşkın sularına çözüm üretti.

Heybeli’nin taşkın sıkıntısına kalıcı çözüm

26 Aralık 2017 11:55


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği yağmursuyu hatları ile vatandaşların derdine derman oluyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi’ne yağmursuyu hattı döşedi. Yağışlı havalarda dağdan gelen yağmur sularının mahallede ortaya çıkardığı kötü manzara son buldu. Yıllardır yaşanan taşkın sıkıntısına son verilen çalışmadan dolayı mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik de mahallede yürütülen çalışmaları takip etti.


Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez, “Yağışlı havalarda dağdan gelen sular mahallemizi adeta harabeye çeviriyordu. Bu durumdan çok rahatsız oluyorduk. Bunun sonucunda MASKİ’ye başvurduk. Allah razı olsun MASKİ ekipleri, mahallemize yağmursuyu hattı döşedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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