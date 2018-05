Hilaliye Kur’an Kursu’nda 43. hafızlık töreni

hafızlık icazet merasimi 104 öğrenci hafızlık icazeti aldı.

Akhisar Hilaliye Erkek Kur’an Kursu, Akhisar Hilaliye Kız Kur’an Kursu ve Uşak Hilaliye Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan 55’i kız toplam 104 hafızın icazet merasimi, yapımı devam eden Hilaliye Eğitim Vakfı’na ait Külliye içerisindeki Şahin Hoca Camii’nde yapıldı. Tören, Türkiye’nin tanınmış hafızları, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, veliler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Hayri Akıncı’nın sunumu ile gerçekleşen törende mezun olan hafız, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Yaklaşık 5 saat süren program dua ile son bulurken, öğle namazını müteakip misafirlere ikramda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Akhisar Hilaliye Kur’an Kurslarında Kur’an eğitimi, 1962 yılında Şahin Yılmaz Hoca rehberliğinde başladı. Türkiye’nin en önemli hafızlık müesseselerinden biri olan Hilaliye Kur’an Kursları, eğitim ve öğretimde 56. yılını geride bıraktı. Hilaliye Erkek ve Kız Kur’an Kursları’ndan bugüne kadar 3 bini aşkın hafızın yetiştiği açıklanırken, Türkiye’nin değişik 50 vilayeti ile birlikte Etiyopya’dan, Suriye’den ve Sudan’dan öğrencilerin bulunduğu Hilaliye Erkek ve Kız Kur’an Kursları’nda yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü açıklandı.

Tamamlandığında 900 öğrenciye yatılı hizmet verecek

Külliye hakkında bilgi veren Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz, “İhtiyaçlara daha rahat cevap verebilmek ve Kur’an kurslarında okuyan ve Kur’an-ı Kerim’i ezber ederek büyük bir manevi yükü milletimizin omuzlarından kaldıran öğrencilerin en güzel ortamlarda yetişmelerini sağlamak gayesi ile örnek bir proje olmaya aday olan Hilaliye Külliyesi yapılmaya karar verilmiştir. Şu an kaba inşaatı bitmiş olan Külliye tamamlandığında yaklaşık 36 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Kur’an eğitimi, hafızlık ve hafızlık sonrası eğitim binaları ile sosyal ve sportif faaliyet alanlarını ihtiva eden ve tefrişatı ile beraber 40 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen Hilaliye Külliyesi tamamlandığında 900 öğrenciye yatılı olarak hizmet verebilecektir. Geçtiğimiz yıl kaba inşaatı tamamlanmış olan Hilaliye Külliye inşaatı borçlardan dolayı geçici olarak beklemeye alınmış, bu yıl ince işçiliklerinden tekrar çalışmalar başlamıştır. Öngörülen fiyat 40 milyon TL, harcanan 18 milyon TL ve 23 milyon TL’ye daha ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın işaretiyle Ahmet Nazif Zorlu bey işçilik masrafları tutarını vermeye başladı. Bir an önce tamamlanıp tam kapasite ile hizmete başlaması için hamiyetperver hayırseverlerin yardımları beklenmektedir. Vatanına bağlı, milletini seven, hayırlı dindar nesiller yetiştirmeyi esas alan Hilaliye Kur’an Kursları aynı zamanda yeni dönem öğrencilerini beklemektedir. Her yıl 1 Mayıs itibariyle başlayan Hilaliye Kur’an Kursu öğrenci kayıtları yine aynı tarihte başlamış olup halen devam etmektedir” dedi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf Eviş, Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Harun Aytaç ve Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz de birer konuşma yaptı. Programa TBMM eski başkanlarından ve eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan ve binlerce davetli katıldı.