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02 Aralık 2017 16:11

Hırsızları ihbar edene 50 bin TL ödül

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan hırsızlık olayı sonrası şirket ortağı hırsızı bulana ya da ihbar edene 50 bin TL ödül vereceklerini açıkladı.

Hırsızları ihbar edene 50 bin TL ödül

02 Aralık 2017 16:11


Turgutlu’da mezbaha işletmesi Kasaba Et’in Koşukırı mevkinde bulunan idari binasına kar maskeleriyle giren 3 hırsız kasayı çaldı. Sabah işletmeye gelen personelin fark etmesi sonucu hırsızlık gün yüzüne çıktı. Kar maskeli üç şahsın işletmede bulunan kasayı çaldığı güvenlik kameralarına yansırken şirket ortaklarından Turgutluspor ve Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Birliği eski başkanı Murat Ayhan açıklama yaptı. Ayhan, "Hırsızları bulana ya da doğru ihbarda bulunana 50 bin TL ödül vereceğiz. Bugün bizim canımız yandı, yarın başkasının canı yanmasın" dedi.


Kasada 8 bankaya ait 280 adet çek yaprağı, 30 bin TL nakit para, 75 adet çeyrek altın, 1 adet ruhsatlı tabanca, şirkete ait senet, araç ruhsatları ve resmi evrakların bulunduğu ifade edildi. Hırsızlık sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kazandırırken şirket ortağı Murat Ayhan, "Emniyetimiz çalışıyor, bazı isimler üzerinde duruluyor. Son dönemde hırsızlık olayları arttı ancak kimsenin canı yansın istemiyoruz, onun için hırsızları bulana 50 bin TL ödül vereceğiz" ifadelerini kullandı.




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