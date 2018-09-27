Hırsızlık şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula'da gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet ve çeşitli alet hırsızlığı yaptığı tespit edilen Y.E. ve A.K.'yi, çaldıkları elektrikli bisiklet ve diğer eşyalarla birlikte kullanılmayan bir depoda kıskıvrak yakaladı. Kullanılmayan depoda bulunan 2 adet elektrikli bisiklet ve çeşitli el aletleri ile demir yığınları ile yakalanan şüpheliler, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler Y.E. ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan elektrikli bisikletler ile diğer aletlerin sahiplerine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.