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15 Eylül 2017 11:28

Hizmet kalitesi koordineli çalışmayla yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Eylül ayı İlçe Şefleri Toplantısı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen’in başkanlığında 15 ilçe şefinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hizmet kalitesi koordineli çalışmayla yükseliyor

15 Eylül 2017 11:28


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. İlçelere periyodik olarak düzenlenen teknik incelemelerin yanı sıra, her ay gerçekleştirilen toplantılarla da çalışmalar detaylıca masaya yatırılıyor. Bu kapsamda organize edilen MASKİ’nin Eylül ayı İlçe Şefleri Toplantısı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı, Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay ve 15 ilçe şefi katıldı. İlçelerdeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin daha da arttırılması amacıyla il genelinde meydana gelen her türlü duruma anında müdahale edilerek çözüm üretilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 17 ilçemizde altyapı konusunda ortaya çıkan her ihtiyaca hızlı ve etkili çözümler geliştirmek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız hizmet kalitemizi her zaman daha da yukarılara taşımak ve Manisa’nın her köşesinde yaşayan hemşerilerimizin refahını sağlamaktır. Gerek düzenli ilçe ziyaretlerimizde, gerekse de ilçe şeflerimizle bir araya geldiğimiz olağan toplantılarımızda personelimize verdiğimiz talimatlarla vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması gereğinin altını çiziyoruz” dedi.




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