Hobi olarak başladı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Manisa'da hobi olarak Eskrim sporuna başlayan iş adamı Altan Ünsal, Türkiye Şampiyonu olarak, Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Haftada 3 gün antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan Ünsal, dünya şampiyonu olarak, Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedefliyor.

İzmirli iş adamı Altan Ünsal, hobi olarak Eskrim sporuna başladı. 10 yıldır sporu sürdüren Ünsal, geçtiğimiz Mayıs ayında Veteranlar Eskrim Turnuvası V2 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ünsal, İtalya'nın Livorno kentinde Ekim ayında düzenlenecek olan Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Ünsal, dünya şampiyonu hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antrenörü İpek İrem Ülkü ile haftanın 3 günü salonda çalışan Ünsal, ilerleyen yaşına rağmen kazandığı başarının gurur verici olduğunu söyledi. Ünsal, “10 seneyi aşkın süredir eskrim sporu kılıç branşı yapıyorum. Bu sene Mayıs ayında Türkiye Veteranlar Şampiyonası yapıldı. V2 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah İtalya'nın Livorno kentinde ülkemi temsil edeceğim. İş adamı olduğum için antrenmanlarımı sıkça yapıyorum. Hafta da 3 gün kılıçla ilgili antrenmanlar yapıyorum. Türkiye'yi ilk defa bu dalda temsil edeceğim. Çok gurur verici duygu. Hedefim inşallah en iyi dereceyi alabilmek” diye konuştu.

Antrenörü İpek İrem Ülkü ise, “Amacımız ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederek oradan en iyi sonuçla dönmek. Kılıç branşında milli takım olarak ilk kez katılacağımız tek turnuva. Bununda Manisa'dan çıkması ayrı bir gurur. Altan bey yenilikçiye ve öğrenmeye açık olduğu için işimiz biraz daha kolay. Düzenli olarak gelerek antrenmanlarımıza katılıyor. Aynı zamanda düzenli olarak kondisyon antrenmanları ilave ediyoruz. Çünkü 58 yaş kategorisinde girecek. Farklı antrenmanları kendisine yükleme yapıyoruz. Dünya şampiyonası için ağır bir şekilde çalışıyoruz” dedi.