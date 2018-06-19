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19 Haziran 2018 16:58

Hobi olarak başladı, kazanç kapısı oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla model gemi yapımına başlayan Mehmet Saraç, takımlara özel olarak tasarladığı gece lambalı gemilerin satışını yaparak, hobisinden gelir kapısı oluşturdu.

Hobi olarak başladı, kazanç kapısı oldu

19 Haziran 2018 16:58


Sarıgöl’de 7 yıl önce emekli olan 65 yaşındaki Mehmet Saraç, boş zamanlarını değerlendirmek için araştırmalarda bulunurken model gemi yapımına merak sardı. Tuttuğu takım olan Galatasaray’ın renklerini taşıyan bir model gemi yapabilmek için uzun uğraşlar veren Saraç, internet üzerinden gemilerin yapımı konusunda araştırmalarda bulundu. İlk yaptığı geminin ardından kendisini geliştiren Saraç, kurduğu düzenekle model gemilerin gece lambası olarak da kullanılmasını sağladı. Gemilerin büyük ilgi gördüğünü fark eden Saraç, internet üzerinden sipariş yöntemiyle gemilerin satışını yaparak, bir yandan hobisini gerçekleştirirken diğer yandan da gelir kapısı oluşturdu.


Bu işe nasıl başladığını anlatan Saraç, "Bağ-Kur emeklisiyim. 7 yıl önce tuttuğum takım olan Galatasaray’ın ışıklı gece lambasını yapmak için internetten araştırdım. Malzemelerimi aldım ve çalışmaya başladım. Boş zamanlarımı gemi yaparak geçirmek terapi gibi geliyordu. Yaptığım gemiler ve yelkenliler çok beğenilmeye başladı. Ben de sipariş almaya başladım. Şu an Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarının gece lambalı gemilerini ve yelkenlilerini yapıyorum" dedi.


Önümüzdeki günlerde Göztepe, Altay ve Altınordu takımlarının da gemi ve yelkenlilerine yapacağını belirten Saraç, "İlk önce gemi ve yelkenlilerin motiflerin kalıplarını hazırlıyorum. Daha sonra, boyama, takımların armaları ve Türk Bayrağını yerleştiriyorum. Bir hafta gibi zamanda gemi yapımını tamamlıyorum. Gemiler, iş yerlerinde, evlerde gece lambası olarak da kullanılmakta ve süs eşyası olarak da değerleniyor. Sadece malzeme masraflarını almaktayım" diye konuştu.




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