Horozköy Çamlık Projesinde sona yaklaşılıyor

Yunusemre Belediyesi’nin Horozköy Mahallesindeki vatandaşların hizmetine sunacağı Horozköy Çamlık Alanı Rekreasyon Projesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgeye yeni bir sosyal donatı alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Horozköy semtinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği projede sona yaklaşıyoruz. Projede yer alan halı sahanın yapımı tamamlanırken; sahaya ait soyunma ve giyinme binaları bitirildi. Sert zemin olarak gördüğümüz yollarda meydan düzenlemeleri sona erdi. Yürüyüş yolu tamamlandı. Alanın etrafı tel çit ile çevrildi. Yine kafeterya binasının ahşap iskeleti tamamlandı. Parkı sulamak için oluşturulan sondaj çalışmaları ile toprak dolgu tesviyesi de sona erdi. Çocuklarımız için mini futbol sahasının tel örgüsü çekildi. Peyzaj çalışmasını da kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.