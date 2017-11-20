Horozköy dere boyunda kilit parke çalışması

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin yollarını düzenliyor. Çalışmalar kapsamında daha önce atıl durumda olan Mareşal Fevzi Çakmak ve Atatürk mahallelerini birbirini bağlayan kanal boyunda kilitli parke taşı kaplaması yapıldı. Alanı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi bölgede çevre düzenlemesi de yapılacağını dile getirerek, “Daha önceden atıl durumda olan Mareşal Fevzi Çakmak ve Atatürk mahallelerini birbirini bağlayan kanal boyunda 6 bin metrekare kilitli parke taşı kaplama çalışması yaptık. Ekiplerimiz alanda çevre düzenlemesi de yapacak.” dedi.