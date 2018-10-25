Horozköy, Yunusemre Belediyesi ile gelişiyor

Üç mahalleden oluşan semte bir rekreasyon alanı, 3 taziye evi, 2 spor tesisi, 1 hanımlar lokali kazandıran Yunusemre Belediyesi önümüzdeki günlerde tamamlanma aşamasında olan yatırımları açmaya hazırlanıyor.

İlçenin nüfusu ve yapılaşması hızla artan semtlerinden olan Horozköy, Yunusemre Belediyesinin yatırımlarıyla gelişiyor. 50. Yıl, Mareşal Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahallesi'nden oluşan semtte 4.5 yılda onlarca projeyi tamamlayarak, hizmete sunan Yunusemre Belediyesi, çok yakında bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek. 13 bin metrekare alan üzerine kurulan içerisinde cami, spor tesisi, yürüyüş yolları, açık alan spor ekipmanları, çocuk oyun parkı, kafeterya, taziye evinin bulunduğu rekreasyon projesini de tamamlıyor. Bölgeye bu güne kadar 3 taziye evi, 2 spor tesisi, 2 muhtarlık binası, 1 hanımlar lokali, üstgeçit ve daha birçok proje kazandıran belediye, rutin belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 25 bin nüfusun yaşadığı Horozköy'ün yapılan hizmetlerle çehresinin değiştiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler ürettiklerini ifade etti.

Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Horozköy ilçemizin hızla gelişen bölgelerinden yalnızca biri. Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Horozköy'e 3 taziye evi, 2 spor tesisi, 2 muhtarlık binası, meydan düzenlemesi, 1 hanımlar lokali ve daha birçok proje kazandırdık. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda aydınlatma ve kilitli parke taşı çalışması yaptık. Bahçesi uygun olan okullarımızda spor olanları oluşturuldu, çocuklarımız için yeni oyun parkları yaptık, mevcut parklarımızı yeniledik. Eğitim kurumlarımızın bizden talep ettiği tamir ve tadilatları gerçekleştirdik. Yine buradaki en büyük projelerimizden biri olan Horozköy Çamlık Projemizin de sonuna yaklaşıyoruz. 13 bin metrekare alan üzerinde yer alan projemizi yıl sonuna kadar tamamlamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

“Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyoruz” diyen Belediye Başkanı Çerçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Projelerimizi üretirken mahallede yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyor, bölgenin demografik yapısını gözetiyoruz. Katılımcı bir anlayışla hareket ediyoruz. Vatandaşımızın güzel bir şehirde, mutlu bir şekilde yaşaması bizim için önemli. Bu anlamda mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da alıyoruz”