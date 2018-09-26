‘Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler yetiştirmek hedefiyle başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, aileleri ziyaret ederek, bebek sevinçlerine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan ve bugüne kadar başarıyla sürdürülen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, bebek sevinci yaşayan aileler ziyaret edilerek hem aileler bilgilendiriliyor, hem bebeklerin sağlıkları kontrol ediliyor, hem de ailelerin mutlulukları paylaşılıyor. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, yeni doğan bebeklerden Ersoy ailesinin bebekleri Mehmet Ayaz bebek, Sertkaya ailesinin bebekleri Elif Miray, Sancak ailesinin ikizleri Barış ve Ersay, Çoban ailesinin bebekleri İkra Fatma, Arslan ailesinin bebekleri Çınar bebek ve son olarak Müstecapoğlu ailesinin bebekleri Ayaz bebek evlerinde ziyaret edilerek, ailelerin sevinçlerini paylaştı. Ziyaretlerde ebe Gülşah Filiz de bebeklerin sağlıklarını kontrol ederek, ailelere bebek bakımı konusunda yardımcı olacak bilgiler aktardı. Aileler Manisa Büyükşehir Belediyesinin ‘Hoş geldin bebek' projesini çok başarılı bulduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, projeyle ilgili olarak, “Ev ziyaretlerimiz kapsamında bebeklerin ve lohusa annelerin rutin kontrolleriyle bakımları ebemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ebemiz ayrıca bebek sağlığı, bebek güvenliği, bebek bakımı, bebeğin gelişimi ve davranış süreçleri, bebeğin aşıları, beslenme, uyku ve dinlenme, emzirme, aile planlaması, anne sütü ve önemi hakkında bilgi ve eğitimler vermektedir. Ayrıca annelerimize hediye paketi de veriyoruz” dedi.