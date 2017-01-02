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02 Ocak 2017 15:02

’Hoş Geldin Bebek’ projesiyle 2 bin 285 bebek ziyaret edildi

’Hoş Geldin Bebek’ projesiyle 2 bin 285 bebek ziyaret edildi

02 Ocak 2017 15:02

Şehzadeler Belediyesinin başlatmış olduğu ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde dünyaya gelen 2 bin 285 bebek evlerinde ziyaret edilerek, belediyenin hazırlamış olduğu yeni doğan çantalarından hediye edildi.
Manisa’ da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde dünyaya gelen 2 bin 285 bebek ve ailesi evlerinde ziyaret edilerek Belediye tarafından hazırlanan yeni doğan çantası hediye edildi. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesine 2014 Yılı Kasım ayında başladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Göreve geldiğimiz 2014 yılında başlattığımız Hoş ‘Geldin Bebek’ projemiz kapsamında kurduğumuz ekibimiz bugüne kadar toplamda 5 bin 491 aileyi evlerinde ziyaret ederek bebeklerimiz için Belediyemizin hazırlamış olduğu hediye çantayı takdim ediyorlar. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz kapsamında 2016 yılı içerisinde dünyaya gelen 2 bin 285 bebek tespit edilmiş ve bu bebeklerde evlerinde ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi. Şüphesiz ki doğumlar her aile için en büyük sevinç kaynaklarından birisidir. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak, Şehzadeleri bir aile gibi görüyoruz ve bu bağlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz kapsamında zaman zaman bizde başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor onların mutluluklarına bizlerde ortak oluyoruz” dedi.



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