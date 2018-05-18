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18 Mayıs 2018 11:01

Hurda toplayıcıları mahalleliyi bezdirdi

Manisa’da ahşap bir iletişim direği altında yakılan ateş çevrede park halindeki araçlara ve direğe zarar verdi.

Hurda toplayıcıları mahalleliyi bezdirdi

18 Mayıs 2018 11:01

Hurda toplayıcıları tarafından yakıldığı iddia edilen ateş zamanında söndürülerek olası bir facianın önüne geçilirken mahalle sakinleri bu durumu son zamanlarda çok sık yaşamaya başladıklarını ve yetkililerin buna bir önlem almalarını istedi.


Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi sakinleri son zamanlarda mahalleyi kendilerine adeta mesken tutan hurda toplayıcılarının verdiği zararlardan şikayetçi. Hurdacıların, mahalledeki tarihi Lalapaşa Camiinin karşısındaki boş alanda park eden araçların içinden hurda toplama araçlarıyla geçtiklerini ve otomobillerinin zarar gördüğünü ve sık sık yakılan ateşlerin çevreye zarar verdiğini anlatan mahalle sakinleri duruma biran önce çözüm bulunmasını istedi.


Mahallenin her yerinin hurda toplama araçlarıyla dolduğunu ve zaman zaman ahşap direklerin altında ateşler yakıldığını öne süren mahalle sakinleri dün yine hurda toplayıcıları tarafından ahşap bir iletişim direği altında yakılan ateşten sıçrayan alevlerin direğin yanındaki otomobile zarar verdiğini öne sürdü. Ahşap direğin de tutuştuğu yangına itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü kaydeden mahalle sakinleri yetkililerin bu soruna biran önce çözüm bulmasın istedi.




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