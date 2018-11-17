Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin, tıra çarptığı kazada kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin, tıra çarptığı kazada kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-İzmir E-96 karayolunda Hüseyin T.'nin kullandığı 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci yol kavşağında Bekir Ö.'nün kullandığı 31 V 4169 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet hurdaya dönerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansa alınan kamyonet sürücüsü kontrol amacıyla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yolun İzmir istikameti, kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.