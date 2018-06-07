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07 Haziran 2018 19:07

Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı

07 Haziran 2018 19:07


Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan İsmail Ö.(53) yönetimindeki 35 HBG 87 plakalı demir yüklü tır, önünde ilerlemekte olan Orhan D. yönetimindeki 06 GE 9441 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada tırda yüklü bulunan demir yığınları, tırın kupasını hurda yığını haline getirirken, tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Tır sürücüsünün kazada, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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