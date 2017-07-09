Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 18:24

Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor’dan Hüseyin Cihan Avcu’yu renklerine bağladı.

Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de

09 Temmuz 2017 18:24


Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar katıldı. Yeşil-beyazlı formayı üzerine giyen 23 yaşındaki oyuncu kendisini iki yıllığına Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Spor Toto 3. Lig’in en iddialı takımına geldiğini ifade eden genç oyuncu, “Hedefleri olan önemli bir kulübe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım” dedi. Önlibero ve orta sahada görev yapabilen Avcu’yu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kadayıfçılar ise, “Hüseyin Cihan Avcu kardeşimiz üst lig tecrübesi olan bir oyuncu. Takımımıza şampiyonluk yolunda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüz hem futbolcu kardeşimiz için hayırlı olsun" dedi.


Futbola Aydın amatör küme takımlarından Koçarlı Belediyespor’da başlayan Avcu, Altay ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları giydi. İki sezondur Fethiyespor’da görev yapan Avcu, Spor Toto 2. Lig ekibinde 2016-2017 sezonunda 25 maça çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:47
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!