Hüzünlendiren fotoğrafın kahramanı sevindi

Manisa’da Selçuk Sönmez isimli bir vatandaş tarafından mart ayında halk otobüsü içinde bir belediye işçisinin çöpten bulduğu oyuncak ayıyı torununa götürürken çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı. Ali Yener isimli işçinin çamur içindeki oyuncak ayıyla olan fotoğrafı çok sayıda paylaşım ve beğeni toplarken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de dikkatini çekti. Başkan Ergün makamında Ali Yener ve torunlarını ağırladı. Başkan Ergün’ün makamında gerçekleşen buluşmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında işçi olarak çalışan Ali Yener 10 yaşındaki torunu Arda Eraslan ve 3 yaşındaki torunu Sezen Nur Dum ile birlikte katıldı. Minik çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyesi personelisin. Her şeyden önce bize, belediyemize ve Manisa’da yaşayan insanlarımıza vermiş olduğun katkıdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de bu noktada duyarsız kalamazdık. Çok anlamlı bir fotoğraf ben de baktım, inceledim. Bu evlatlar bizim evlatlarımız, bu canlar hepimizin canları. Biz de onarın daha mutlu olması için bu makamlardayız. Onları da mutlu etmek görevlerimiz arasında. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesinde gerçek ihtiyaç sahibi noktasında olan vatandaşlarımız bugün 8 bin 200 vatandaşımız gıda bankasından desteklerini alıyor. 11 bine yaklaşan genç evladımız MASMEK Kurslarımızda eğitimlerini alıyorlar. Bu da işin diğer tarafı. Bugün çocuklarımızın hediyelerini verelim onları mutlu edelim istedik” diyerek minik çocuklara büyük bir oyuncak ayı ile çeşitli oyuncaklar hediye etti. Miniklerin oyuncaklarını büyük bir sevinçle alırken 3 yaşındaki minik Sezen Nur Dum kendinden büyük ayıya sarıldı.

Makam çıkışında duygularını anlatan belediye işçisi Ali Yener ise, “Mart ayının 28’inde çekilen bir fotoğraftı. O gün böyle bir ayı buldum, buldum derken bir gün öncesi torunum ‘Dede bana bir ayı alalım’ dedi tabi o zaman imkanım yoktu alamadım. Çöp tenekesinde gördüm ayıyı. Onu alarak en azından temizleyerek veririm dedim. Aldım, temizledim, yırtıktı, diktim, dikişleri aynı. Eve getirdim, Arda da ‘Dede aldın mı’ dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. Dedem dedim ikinci elini aldım, yenisini almadım ama ikinci elini aldım dedim bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım. Buralara kadar geldik. O fotoğrafı paylaşan arkadaşı duyduğumda ilk başta bir tepki gösterdim, sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o çocuktan da razı olsun” diye konuştu.