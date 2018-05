Huzur evine huzur verdiler

Okulun Türkçe öğretmenleri Serkan Keskin ve Barış Kılavuz tarafından yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz aylarda okul bahçesi, otobüs, kütüphane gibi farklı mekanlarda kitap okuma etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, bu kez hem huzurevi sakinlerini ziyaret edip saygı ve minnetlerini gösterdi Huzurevi sakinlerine kitap okuyan öğrenciler yaşlılarla birlikte farklı bir etkinliğe imza atarak mutluluklarına ortak oldu.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren proje koordinatör öğretmeni İshak Kurt projeye Türkiye’den 512 okulun katıldığını, projenin amacının öğrencilere her zaman ve her mekanda kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın amaçlandığını belirtti. Mayıs ayı etkinliği olarak da yaşlılara kitap okuma amacını gerçekleştirmek için huzurevinde kitap okuma etkinliği yapmaya karar verdiklerini belirten Kurt, böylece hem öğrencilerin yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarla bir arada olarak farklı bir tecrübe edinmelerini hem de onlara kitap okuyarak onların bir an da olsa yalnızlıklarını gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Projede kitap toplama etkinliğinin de bulunduğu ve ortak okullar tarafından gönderilecek kitaplarla Konya’nın Kadınhanı ilçesinde bulunan Kolukısa İmam Hatip Ortaokulu’na Şanlıurfa’da şehit düşen Er Esat Ertaş’ın adının verileceği bir kütüphane kurma çalışmasının devam ettiği belirtildi. Kütüphanenin 9 Haziran 2018 Cumartesi günü Konya’da açılacağı ve bu açılışa da okuldan üç öğretmenin katılacağı bildirildi. Huzurevinde kitap okuduktan sonra Manisa’nın tarihi bir mekanı olan Ağlayan Kaya’da da öğrencilerle bir süre kitap okuduklarını belirten Kurt, öğrencilerin proje kapsamında yaşadıkları ilin tarihi ve turistik mekanlarını da tanıma imkanı bulduklarını belirtti.

Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun amaçlarının son yıllarda çocuk ve gençler arasında artan bilgisayar ve tablet bağımlılığına karşı en güzel mücadele yolunun öğrencilere kitap okumayı farklı etkinliklerle sevdirmek olduğunu, bunun için de bu projeyi uyguladıklarını söyleyerek, projeye katkı sağlayan tüm veli ve öğretmenlere teşekkürlerini ilettiğini söyledi.