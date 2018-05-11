Huzurevi sakinlerine Anneler Günü sürprizi

Başkan Ergün’e Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ile daire başkanları da eşlik etti. Dinlenme yurdu sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Ergün, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Cengiz Ergün ve Şeyda Ergün, Anneler Günü nedeniyle dinlenme yurdunun kadın sakinlerine karanfil ve çeşitli hediyeler de takdim etti. Başkan Ergün, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nun kadın personelini de unutmadı. Personel de Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Ergün, çeşitli hediyeler takdim etti. Dinlenme yurdu sakinlerinin ellerini öptüklerini ve hatırları ile ihtiyaçlarını sorduklarını dile getiren Şeyda Ergün, “Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Allah nice sağlıklı ömürler nasip etsin” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Onlar bizim büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız. Anneler günü olması sebebiyle burada bulunan değerli büyüklerimizin ellerini öpmek hatırlarını sormak, onları daha mutlu edebilmek için kendilerine bir kahvaltı düzenledik. Onlarla bir araya gelme fırsatını bulduk. Çok mutlu oldular. Tabi ki duygular sözlerle ifade edilemez. Burada onlar için şartların daha iyi olabilmesi için daha iyi imkanlar sunabilme noktasında bütün arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz bir iki hafta öncesi tahsisleri yapılan yeni huzurevi hatta yanına da alzheimer merkezi noktasında hazırlamış olduğumuz avam projelerimizi bitirdik. Kesin uygulama projelerinin bitirilmesine müteakip önümüzdeki 4-5 aylık süre içerisinde yeni merkezin yapılma hedefini koyduk. Bir buçuk iki sene sonra yeni bir merkezi Manisa’ya kazandırma noktasında startı vermiş olacağız. Büyüklerimize sahip çıkmamız, onların gönüllerini almamız lazım. Ne mutlu yüzlerini güldürebiliyorsak” diye konuştu.

Anneler Günü’nü kutladı

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Ergün, “Anneler Günü olması sebebiyle annelerimize söylenecek çok söz var. Keşke bugün benim de annem sağ olsaydı, bugün onun elini öpebilseydim. Ama takdiri ilahi. Rabbim nasıl yazıyorsa o oluyor. Bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Cennet annelerin ayakları altında. Bütün annelerin günü kutlu olsun” dedi.