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30 Aralık 2016 14:47

Huzurevi sakinlerine özel yılbaşı konseri

Huzurevi sakinlerine özel yılbaşı konseri

30 Aralık 2016 14:47

Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Turgutlu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde yeni yıl konseri verdi. Doç. Dr. Gökhan Ekim şefliğindeki konserde seslendirilen birbirinden güzel türküler huzurevi sakinlerine erken yılbaşı yaşattı.
Turgutlu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği yeni yıl konseriyle keyifli bir akşam geçirdi. Doç. Dr. Gökhan Ekim şefliğindeki konsere Huzurevi Müdürü Eyüp Ünlü de katıldı. Huzurevi misafir salonunda gerçekleştirilen konsere katılan huzurevi sakinleri ise seslendirilen birbirinden güzel türkülere eşlik etti. Huzurevi sakinlerine moral veren konserden dolayı başta Doç. Dr. Gökhan Ekim olmak üzere tüm koro üyelerine teşekkür eden Huzurevi Müdürü Ünlü, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğinin yaşandığı geceye katkılarından dolayı Turgutlu Belediyesi’ne de teşekkür etti.



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