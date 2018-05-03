Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:04

Huzurevinde kalan yaşlılar öğrencilerin skecinde rol aldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin tanıtım programına, Turgutlu Huzurevin’nden davetli olarak katılan 15 yaşlı vatandaş, öğrencilerin hazırladığı skeçte rol aldı.

Huzurevinde kalan yaşlılar öğrencilerin skecinde rol aldı

03 Mayıs 2018 17:04

Öğrencilerle birlikte sahneye çıkan yaşlıların performansı büyük beğeni topladı.


Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, okul tanıtım programı kapsamında tarım, muhasebe, finans ve giyim üretim teknolojisi alanında sergi açtı. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’nda açılan sergide öğrencilerin büyük emekle hazırladığı eserler yer aldı. Sergileri gezen vatandaşlara alan öğretmenleri çalışmaları hakkında geniş bilgi verdi. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar için okul öğrencileri tarafından bir de skeç düzenlendi. Skeçte Turgutlu Huzurevin’nden davetli olarak katılan 15 yaşlı vatandaş da rol aldı. Sahnede usta oyuncuları aratmayan yaşlılar, salondakilerden büyük alkış topladı. Okul Müdürü Ayten Beycan, ’’Etkinliğimiz kapsamında dört branşta, dört alan sergisi açarak öğrencilere veliler okulumuzu tanıttık. Çok yararlı oldu. Alan sergilerimiz gezen ve bilgiler alan velilerin de ilgisini çekti. Bu arada Turgutlu Huzurevi’nden davetlimiz olarak katılan 15 yaşlı vatandaş, unutulmaya yüz tutan ’Geçmişten,bugüne çocuk oyunları’ projemizde rol alarak izleyenlerimize geçmişte oynanan çocuk oyunlarını öğrencilerimizle birlikte skeç şeklinde oynayıp canlandırdılar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.


Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul tanıtım programına, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Açıkgöz, Yasemin Oral, daire amirleri veliler ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç