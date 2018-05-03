Huzurevinde kalan yaşlılar öğrencilerin skecinde rol aldı

Öğrencilerle birlikte sahneye çıkan yaşlıların performansı büyük beğeni topladı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, okul tanıtım programı kapsamında tarım, muhasebe, finans ve giyim üretim teknolojisi alanında sergi açtı. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’nda açılan sergide öğrencilerin büyük emekle hazırladığı eserler yer aldı. Sergileri gezen vatandaşlara alan öğretmenleri çalışmaları hakkında geniş bilgi verdi. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar için okul öğrencileri tarafından bir de skeç düzenlendi. Skeçte Turgutlu Huzurevin’nden davetli olarak katılan 15 yaşlı vatandaş da rol aldı. Sahnede usta oyuncuları aratmayan yaşlılar, salondakilerden büyük alkış topladı. Okul Müdürü Ayten Beycan, ’’Etkinliğimiz kapsamında dört branşta, dört alan sergisi açarak öğrencilere veliler okulumuzu tanıttık. Çok yararlı oldu. Alan sergilerimiz gezen ve bilgiler alan velilerin de ilgisini çekti. Bu arada Turgutlu Huzurevi’nden davetlimiz olarak katılan 15 yaşlı vatandaş, unutulmaya yüz tutan ’Geçmişten,bugüne çocuk oyunları’ projemizde rol alarak izleyenlerimize geçmişte oynanan çocuk oyunlarını öğrencilerimizle birlikte skeç şeklinde oynayıp canlandırdılar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul tanıtım programına, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Açıkgöz, Yasemin Oral, daire amirleri veliler ve öğrenciler katıldı.