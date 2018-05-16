Hz. İbrahim Cami’si hayırseverlerin yardımını bekliyor

İbrahim Camisi, yapımının tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 2 yıldan uzun bir süredir yapımı devam eden, Manisa’nın en büyük camisi olması planlanan Hz. İbrahim Cami’si yapımının tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyor. Caminin 150 bin lira borcu olduğunu belirten Hz. İbrahim Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahim Yazıcı, cami inşaatının tamamlanması için de yaklaşık 300 bin liralık masrafa ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Caminin yüzde 70’inin tamamlandığını söyleyen Yazıcı, “Camimizin çok sayıda eksiği var. Nakış ustası, sıvacılar, elektrik borcu ve diğer ödemelerle birlikte camimizin 150 bin lira borcu var. Ayrıca şu anki eksik kalan çalışmaların tamamlanması için de 300 bin liraya ihtiyacımız var. Şu an kaba inşaatımız bitmiş durumda. Camimizin Kur’an kursu, bahçe düzenlemeleri, tuvaletler, çiniler, halılar, avizeler, ses sistemi, ısıtma sistemi, kapı ve pencereler, taban döşeme ile merdiven grupları eksik vaziyettedir” dedi.

Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur getirmesini dileyen Yazıcı, “Cami inşaatımız ilk olarak 2016 yılının Mart ayında başladı. Çalışmalarımız 2 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Bu yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da Ramazan ayında burada teravih namazlarımızı kıldık. Sağ olsun şu anda bir kardeşimiz bize geçici bir süreliğine imamlık yapıyor. Mahallemiz ve çevre mahallelerde binlerce insan yaşıyor. Bin 100 kişilik kapasitesi olan camimiz Allah’ın izle ile tamamlanınca Manisa’nın en büyük camisi olacak” ifadelerini kullandı.

Cami ve çevresine imar beklediklerini sözlerine ekleyen Yazıcı, “Çalışmalarımıza başlamadan önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’ne verdiğimiz dilekçe ile cami inşaatına başlayacağımızı bildirmiştik. Sağ olsun onlarda cami bitiminden sonra imar verilebileceğini söylemişti. Müftülüğümüz de imam noktasında destek olacaklarını söylemişti. Şimdi imar barışı gündemde. İnşallah en kısa sürede hem camimize hem de çevresinde bulunan imarsız hanelerimize imar verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.