Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 16:58

İbrahim Kongur, Salihli Belediyespor’da

Transferde kadrosuna kattığı flaş isimlerle yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor son 2 sezondur Utaş Uşakspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İbrahim Kongur’u transfer etti.

İbrahim Kongur, Salihli Belediyespor’da

03 Temmuz 2018 16:58


2016-2017 sezonunda Utaş Uşakspor’la 3. Lige yükselme sevinci yaşayan başarılı oyuncu 24 maçta 4 golle takımına katkı sağlarken, 2017-2018 sezonunda ise takımıyla 2. Lige yükselme sevinci yaşayarak 8 maçta forma şansı bulabildi.


1990 Denizli doğumlu olan İbrahim Kongur futbola 2005 yılında Denizli Kaklıkspor’da başlarken, 2010 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra profesyonel liglerde Batman Petrolspor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor,Utaş Uşakspor formalarını giyerken, kariyerinde Türkiye Kupasında 16 maçta 1 gol, TFF 2. Ligde 26 maçta 2 gol, TFF 3. Ligde 136 maçta 11 gol, Bölgesel Amatör Ligde 22 maçta 4 gollük performans gösterdi. Utaş Uşakspor’un 2 sezon üst üste Bölgesel Amatör Ligden 2. Lige yükseldiği kadroda kendine yer bulan başarılı kanat oyuncusu 2010-2011 sezonunda ise Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 2. Lige yükselme başarısı göstermişti.


Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi İbrahim Kongur, Razlı Belediye Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Belediyespor Kulüp Yöneticisi Ali Yıldırım’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç