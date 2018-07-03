İbrahim Kongur, Salihli Belediyespor’da

2016-2017 sezonunda Utaş Uşakspor’la 3. Lige yükselme sevinci yaşayan başarılı oyuncu 24 maçta 4 golle takımına katkı sağlarken, 2017-2018 sezonunda ise takımıyla 2. Lige yükselme sevinci yaşayarak 8 maçta forma şansı bulabildi.

1990 Denizli doğumlu olan İbrahim Kongur futbola 2005 yılında Denizli Kaklıkspor’da başlarken, 2010 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra profesyonel liglerde Batman Petrolspor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor,Utaş Uşakspor formalarını giyerken, kariyerinde Türkiye Kupasında 16 maçta 1 gol, TFF 2. Ligde 26 maçta 2 gol, TFF 3. Ligde 136 maçta 11 gol, Bölgesel Amatör Ligde 22 maçta 4 gollük performans gösterdi. Utaş Uşakspor’un 2 sezon üst üste Bölgesel Amatör Ligden 2. Lige yükseldiği kadroda kendine yer bulan başarılı kanat oyuncusu 2010-2011 sezonunda ise Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 2. Lige yükselme başarısı göstermişti.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi İbrahim Kongur, Razlı Belediye Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Belediyespor Kulüp Yöneticisi Ali Yıldırım’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.