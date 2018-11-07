İçme suyu depolarına 30 milyonluk yatırım

Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında yılsonuna kadar bütün içme suyu depolarının bakım onarımı yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 910 adet içme suyu deposu ile 196 adet terfi binası ve 20 adet biriktirme deposunda tadilat işleri noktalandı. 30 milyon TL yatırımla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında depoların manevra odalarından dış cephelerine, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar her yeri yenilendi. Çevre düzenlemesi kapsamında çekilen himaye çiti ile de daha korunaklı bir su depolama sistemi sağlanarak, dış müdahaleler önlendi. Yıl sonuna kadar tüm içme suyu depolarında çalışmalar tamamlanarak, hanelere daha sağlıklı sistemler üzerinden su ulaştırılmış olacak.

Daha sağlıklı içme suyu için tüm depolara otomatik klor dozaj pompaları ile şamandıra sistemlerinin de montajları yapıldı. Yapılan otomatik şamandıra sistemi sayesinde su israfı önlenirken, otomatik klor sistemi ile de hanelere daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaşması sağlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 580 kumanda elektrik panosu ile 50 trafo panosunu yenilerken, 161 yüksek gerilim trafosunun da bakım onarımını yaptı. Bu sayede olası arızalara karşı önlem alınarak daha kesintisiz içme suyu için çalışmalara ara verilmeden devam edildi.

“İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmeleri için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, içme suyu depolarının tadilatlarına 30 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı. Başkan Ergün, “Göreve başladığım zamanlarda arkadaşlarımız içme suyu depolarının fotoğraflarını gösterdiler ve ilk talimatım bu depoların yenilenmesi oldu. Gerçekten depoların hali içler acısıydı. Kimisinin kapısı yoktu, kimisinin fayansı bulunmuyordu. Depoların içine çeşitli hayvanlar giriyordu. Borular küflenmiş, paslanmış durumdaydı. Depoların su biriken gözleri hijyen açısından hiç iyi durumda değildi. Şimdi depolarımız sağlık açısından modern bir hal aldı. Etraflarını da himaye çiti ile korumaya aldığımız depolara hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilemiyor. Şu ana kadar 910 içme suyu deposunda çalışmalarımızı tamamladık. Allah'ın izniyle de 2018 yılı sonuna kadar yenilenmemiş depo kalmayacak. Çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.