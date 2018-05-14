İçme suyu hattından 3 metrelik ağaç kökü çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak için mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından, Kırkağaç ilçesine bağlı Hacet Mahallesi’nde cazibeli içme suyu hattının bakım çalışmaları sırasında halk arasında kunduz diye bilinen 3 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 3 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökünü çıkardı.

Öte yandan MASKİ, Akhisar’ın Efendi Mahallesi’ne bağlı 382 ve 382/1 Sokak’ta içme suyu şebeke hattını yeniledi. Ekipler, içme suyu şebekesi bulunmayan mahalle ile içme suyu deposu arasına 1 kilometrelik şebeke döşeme işlemi gerçekleştirdi. MASKİ tarafından döşenen yeni hat sayesinde vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallede yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri memnuniyetlerini belirttiler.

Selendi ilçesinde yer alan Karşıova Mahallesi’nde de içme suyu şebeke yenileme çalışması başladı. Mahallenin bir kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı MASKİ ekipleri tarafından yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri yıllar önce döşenen eski ve sağlıksız şebekenin neden olduğu arızalardan ve su kesintilerinden kurtulacaklar. MASKİ Genel Müdürlüğü, bütünüyle sağlıklı bir altyapı sistemi inşa etmek adına mahallenin atıksu şebekesini de yeniledi. Ekipler, mahallede birer kilometrelik yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.