İçme suyu sistemleri yedekleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su kesintilerine mahal vermemek adına ilçelerdeki motopompları yedekliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su kesintilerinden dolayı mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir tempoda çalışıyor. 17 ilçede hizmetlerin aksamaması adına çalışan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, yatay milli yeni motopompları temin ederek Kula merkez içme suyu deposuna teslim etti. Ekipler, arızalanan motopompların tamirini gerçekleştirirken mahallelere kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi için yedekte bulunan motopompları devreye alacak. Bu sayede, vatandaşların motopomp arızalarından kaynaklı su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. Önümüzdeki dönemde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde içme suyu merkezlerine motopomp ve diğer aksamlar ile ilgili yedekleme çalışmaları devam edecek.