İftar sofralarıyla birlik beraberlik pekiştiriliyor

Yaklaşık 750 vatandaşın katıldığı İftar öncesinde bir konser veren sanatçı Ahmet İnce, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Şehzadeler Belediyesinin her akşam hayırseverlerinde katkılarıyla farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrası, geçtiğimiz akşam Karaağaçlı Mahalle Meydanında kuruldu.

Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında kardeşliklerin pekiştiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler’de ruhuna uygun dolu, dolu bir ramazan yaşıyoruz. Mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında gönüllerimizi birleştiriyor, lokmalarımızı paylaşıyor ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bizleri bir araya getiren nedenlerden bir tanesinin de inanç birliği olduğunu, adeta dostlara güven, düşmanlara da korku salsın diye cihana ilan ediyoruz. Ramazan ayının başından beri Cumhuriyet Meydanında her gün iftar soframız kuruluyor. İftar sonrasında her gün farklı etkinliklerimiz oluyor. Bununla da yetinmeyerek her gün bir mahallemizde iftar sofraları kurarak her kesimden vatandaşımızı ayırt etmeden aynı sofrada bir araya geliyoruz. Bu yıl Karaağaçlı Mahallemizde 4. İftar soframızı kuruyoruz. Rabbim inşallah yenilerine de kavuşmayı nasip etsin. Sizlere hizmetkâr olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Karaağaçlı Mahallemizde bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Karaağaçlı Mahallemizin girişinde bulunan yeni adıyla Alparslan Türkeş Mesire alanını yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra halı sahayı da yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Eski kullanılmayan düğün salonunun yıkımını tamamladık. O alan içinde projemizi hazırladık. Nasip olursa o alan 565 metrekarelik kapalı bir düğün salonu ile bir tane de açık yazlık düğün salonu yaparak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bugün burada sizlerle buluşmamıza vesile olan hayırseverimiz değerli büyüğümüz Ergun Türek ağabeyimize de çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah” dedi.

İftar sonrasında çocuklar için hazırlanan Hacivat- Karagöz oyunu ile çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi.

Karaağaçlı Mahallesindeki iftar programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, iftar sofrasının kurulmasına destek veren hayırsever iş adamı Ergun Türek, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kavas, Ali Özyiğit, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seher Taydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.