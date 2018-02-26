İğne oyası kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

15 kursiyerin 16 gün boyunca uzun uğraşlar sonucunda hazırladıkları ürünler büyük beğeni topladı.

Saruhanlı Halk Eğitim Merkezinde açılan iğne oyası kursunda eğitmen Fatma Tekelli Arslan tarafından verilen eğitimlerde 15 kursiyer tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Sergiye, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek ve vatandaşlar katıldı. Sergi öncesinde kursu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek, “Saruhanlı Belediyesine ve başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Kurs için gerekli malzemeleri bizlere sağladı. Daha önce de destek veriyordu şimdi de verdi inşallah bundan sonra ki kurslarımız için de desteklerini bekliyoruz” dedi.

Bu kurslarla ev hanımlarının boş zamanlarını daha aktif değerlendirebileceğinin altını çizen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, “Gerek malzeme desteğiyle gerekse manevi destekleriyle yarımında olan belediye başkanı Hüseyin Yaralı’ya teşekkür ediyoruz. Kursumuza katılan tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Bu tür çalışmaların kamuoyu oluşturması adına, hanımların evde de ev hanımı olarak bu işleri yapabilecekleri, boş durmayarak zamanı daha iyi değerlendirebileceklerini göstermek istiyoruz” dedi.

Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç ise “Ev hanımları bu şekilde sosyal etkinliklere katıldıkları zaman daha sosyal olabiliyorlar. Bundan sonra artık bu kursların arkası gelecek. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas. Saruhanlı Belediyesinin üzerine düşen herhangi bir şey olursa kurslar adına biz her zaman gereğini yapmaya hazırız. Kursiyerlerimizin ellerine sağlık. İğne oyası hakikaten çok zor bir iş. Göz ve kabiliyete dayanan bir iş. Üretilen her şey çok güzel olmuş hepinizin ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerin yaptığı ürünleri yakından inceledi.