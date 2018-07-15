İHA’dan Manisa’da 15 Temmuz’u unutturmayan fotoğraf sergisi

’Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız’ adlı fotoğraf sergisine protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hain FETÖ’nün darbe girişimi sırasında İHA muhabirlerinin hayatlarını hiçe sayarak çektiği fotoğraflar, o gecenin unutulmaması ve benzeri bir ihanet girişiminin bir daha yaşanmaması için ’Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız’ başlığı altında Türkiye’nin dört bir yanında sergileniyor. Bu kapsamda Manisa’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu Fuaye Alanı’nda açılan sergiye, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Serginin açılışında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi millet olarak direnişimizi, millet olarak o karanlık geceden çıkışımızı gösteren İhlas Haber Ajansı ve yerel ajanslardan derlemiş olduğumuz fotoğrafları sizlerin seyrine sunuyoruz. Bu fotoğraflar o karanlık geceden çıkışımızı ve milletin direnişini, inancını ve milletin kendisinin içerisinden çıkardığı güçle bu karanlık geceyi nasıl yarıp geçtiğini hep birlikte tekrar hatırlayacağız" dedi.

Sudak’ın konuşmasının ardından sergi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezilmeye başlandı. Sergiyi çocuğuyla birlikte gezen vatandaşlardan Şerif Karagöz, "Gayet başarılı bir sergi olmuş. 15 Temmuz günü yaşanan olayları en başından en sonuna kadar burada sergilemişler. Hazırlayanları kutluyorum. Çocuğumu da yanımda getirdim. O günü beraber yaşadık. 2016 yılında oğlum 4 yaşındaydı. Ülkemizin karşılaştığı en büyük, en haince saldırılarından bir tanesini yaşadık. Oğlumun da ülkemizi ve vatanımızı sevmesi hususunda büyütmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

"Bugün sergide fotoğraflarını izlediğimiz İhlas Haber Ajansımız da bu alanda ülkemizin, insanlarımızın gurur duyduğu gelişmiş ajanslarından bir tanesidir"

Sergide tek tek fotoğrafları yakından inceleyen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise “Tarihi yapmak her şeyden önemli ama bazen tarihi yazmak, bazı hatırlanabilecek enstrümanları toplu halde tutabilmek, bunu hem millet hafızasında hem de dünya hafızasına bir hediye olarak sunmak da çok önemlidir. Allah’a çok şükür haber ajansları anlamında da Türkiye pek çok diğer sektörde olduğu gibi çok önemli mesafeler almışlardır. Bugün sergide fotoğraflarını izlediğimiz İhlas Haber Ajansımız da bu alanda ülkemizin, insanlarımızın gurur duyduğu gelişmiş ajanslarından bir tanesidir. Zaten bu görüntülerin bire bir şahitleriyiz. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Bizlerden ziyade, bizden sonra gelecek nesiller bu fotoğrafları ve görüntüleri çok daha hafızalarına kazımaları ve bir daha ülkenin benzer badireler yaşamaması için bugünden yapılması gerekenler hususunda bütün iradeleri ve kararlılıklarıyla ayakta durmaları çok önemli. Sergimiz o günü anmak ve hatırlamak anlamında çok iyi oldu. Sergiyi açan ajanslarımızı kutluyorum. Ajans bünyesinde bu fotoğrafları çeken ve bize miras bırakan muhabir arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

İHA tarafından çekilen 64 kare fotoğrafın yer aldığı sergide protokol üyeleri, tüm fotoğrafları yakından inceledi.

Sergi açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.