İhracatçı firmalara, Ekonomi Bakanlığı’ndan destek

Toplantıda Ekonomi Bakanlığınca firmalara sağlanan destekler anlatıldı.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal başkanlığında dün Manisa’ya gelen heyet, 2 gün boyunca Manisa’daki 100 firmayla görüşerek, iş dünyasının talep ve önerilerini dinledi. Heyete ziyaretlerinde, 23, 24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili, Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Mehmet Yüksel de eşlik etti. Manisa’daki firmaları tek tek gezen heyet, program sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı. Bülent Koşmaz Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı 23,24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ve İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil ve firma temsilcileri katıldı. Uluslararası rekabetin en üst düzeyde yaşandığı günümüzde ihracatçıların, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak uygulanmakta olan ve yenilenen destek araçları ile teşvik uygulamalarına ilişkin firmaların, bulundukları bölgelerde bilgilendirilmesi, Ekonomi Bakanlığı nezdinde yürümekte olan işlemlerin hızlandırılması ve Bakanlık bürokratları ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunulabilmesinin amaçladığı toplantıda Ekonomi Bakanlığı heyeti, Manisa İş dünyası temsilcilerine İhracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlikler, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında kalite denetimleri hakkında bilgilendirmede bulundu. İki gün süren Manisa Programı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı heyeti, ihracatta rekorlar yılı olarak belirlediği 2018 yılı için ortaya koyduğu 169 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmalara sağladığı destekleri anlattı. Toplantıda konuşan ev sahibi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, 2023 vizyonunda belirtilen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için ihracatı arttırıcı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu anlamda Ekonomi Bakanlığımızın ihracatın arttırılmasına yönelik teşvikleri, yurt dışına açılma sürecinde firmalarımıza çok büyük olanaklar sağlamaktadır. Bu teşviklerin ihracatın her safhasını kapsaması da ayrıca önem arz etmektedir. Bakanlığımız ihracata yönelik olarak pazar araştırmasından ihracatın gerçekleştirilmesine kadar değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikaları etkin bir şekilde oluşturmaktadır. Bu oldukça önemlidir. Zira bu sayede ülke olarak ihtiyacımız olan Ar-Ge, inovasyon, paten, markalaşma ve tasarım konularında gelişme kaydedilmektedir. Nihai hedefimiz, ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Bizler bu çalışmalarından dolayı Ekonomi Bakanlığımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bakanlık yetkililerimizin Manisa’ya gelerek işletme sahiplerimizle bir araya gelip, onları iş yerlerinde ziyaret ederek bire bir görüşme yapmaları, bizlere ayrı bir motivasyon, ayrı bir güç katmıştır. 2017 yılındaki 157 milyar dolar olan ihracatımızın 2018 yılında 170 milyar dolar seviyelerine ulaştırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz. Manisa’mız 2017 yılında 4 milyar 1 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege bölgemizde İzmir’den sonra ikinci sırada bulunuyor. Manisa dünyada tek noktada en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen yerdir. Sektörel bazda baktığınız zaman Manisamız tütün ürünleri imalatında Türkiye 3.’sü. elektrikli teçhizat imalatında Türkiye 2.’si, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatında Türkiye 1.’sidir. Dünya Sultaniye kuru üzüm tüketiminin yüzde 90’ına yakınını biz karşılıyoruz. Tüm bu veriler ihracatın, hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. 2018 yılında da ekonomimizdeki büyümeye paralel olarak ihracatımız da daha fazla artacaktır şüphesizdir. Sayın bakanımızın dediği gibi kendi teknoloji devlerimizi oluşturmalıyız” diye konuştu.

"Sahada yaşanan ciddi problemlerle ilgili bilgi sahibi olduk"

Ekonomi Bakanı Başdanışmanı 23, 24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, neden böyle bir çalışma yaptıklarıyla ilgili firma temsilcilerine bilgi verdi. Yüksel, bugüne kadar bin 600 işletmeyi bizzat ziyaret ettiklerini kaydederek, bu ziyaretlerin Mayıs ayı başına kadar devam edeceğini belirtti. Böylece 81 ili tamamlamış olacaklarını ifade eden Yüksel, amacımız özellikle ihracata yönelik çalışan firmaların dertlerini, sorunlarını yerinde dinlemek. Sorunları tespit etmek, talepleri almak, yaşanan sıkıntılar varsa bunları öğrenmektir. Bu en büyük amacımız, en büyük hedefimiz. Bu konuda sahadan ciddi öneriler aldık. Sahada yaşanan ciddi problemlerle ilgili bilgi sahibi olduk. Bu anlamda birde önemli olan sahada yaşanan bilgi kirliliği varsa onları da ortadan kaldırmaya vesile oldu" dedi.