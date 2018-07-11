Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadından yaklaşık 15 gün önce başlayan Superior Seedless tür üzümlerle yüklenen 54 tır Alaşehir Gümrüğü’nden dünyanın farklı ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

9 Temmuz tarihinde kesimi yapılan üzümler, 11 Temmuz günü ihraç edilmeye başlandı. 2017 yılında Superior Seedless ve Sultaniye çeşidi üzüm ihracatında, 254 bin ton üzüm ihracatı yapılarak, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılmıştı. Sofralık üzümde 2017 yılında gerçekleşen ihracatta 169 bin ton Rusya, 85 bin ton Avrupa ve diğer ülkeler olmak üzere toplamda 254 bin tona ulaşılmıştı. 267 firma tarafından başta Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belerus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada, Katar başta olmak üzere 52 farklı ülkeye 19 bin 276 tır ile ihracat yapıldı. 2017 yılı yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye şampiyonu olan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın sahibi olduğu Uçak Kardeşler Firması 63 bin tonla ihracatla yine Türkiye şampiyonu olmuştu.

İhracatın serbest olduğu ilk gün Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 54 tır çıkış yaptı. Alaşehir Belediye Başkanı ve Uçak Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Limited Şirketi sahibi Ali Uçak, "Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ihracatında dünyada söz sahibi olduk. Hükümetimizin almış olduğu yeni bir uygulama ile çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden olan Superior Seedless’in ihracatına izin verildi. Bu sayede Rusya’da ve Avrupa’da pazar payımız daha da arttı. Özellikle Sultaniye üzüm çeşidinin hasat döneminin gecikmesiyle Yunanistan’a kaptırmış olduğumuz sofralık üzüm paralarımızı Superior üzüm çeşidiyle geri tekrar kazanıyoruz. Superior üzüm çeşidinin hasadı bitiminden itibaren, Sultaniye Üzüm çeşidi hasadı başlıyor. Dolayısıyla Rusya ve Avrupa Pazarında rekabet gücümüz artıyor. 2017 yılında sofralık üzümün 170 bin tonu Rusya’ya, 85 bin tonu Avrupa Birliği ve diğer ülkelere gönderildi. Biz Uçak Kardeşler olarak yapmış olduğumuz ihracatla 63 bin ton yaş üzüm hasatımız oldu geçen sene. Bu da bir dünya rekorudur, Türkiye rekorudur. Kendimizde ihracatçı olarak 2017 Türkiye şampiyonuyuz. Bizim buradaki isteğimiz şu. Uçak kargoda devletimiz, uçak kargoda bize nakliye ücretinde lojistik ücretinde bir destek sağlarsa bizler pazar payımızı daha da artıracağız, üreticimize daha çok hizmet, daha çok para kazandıracağız. Ülkemize de daha çok döviz getireceğiz. Bundan son derece eminim. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz. 2017’deki üzüm ihracat rakamlarımızı Allah nasip ederse bu yıl 2018’deki hedefimiz en az yüzde 15 geçen seneki rakamımızı artırmak. Allah’ın izniyle onu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ise şunları söyledi:

"Bu sene 2018 yılında 254 bin ton ihracat yaptık. Geçen seneki rakamdan fazla olmayı düşünüyoruz. Üzümlerimizin kalitesi geçen seneye göre bazı bölgelerde çok iyi, bazı bölgelerde normal. Alaşehir Gümrüğü’nde bugün itibariyle sezon çıkışı başladı. Şu ana kadar 54 tırımız çıktı. Daha erken, tır sayısının artacağını düşünüyorum. Tarım Bakanının Manisa’da olması Manisa’ya üç tane bakanlık verilmesi, yeni kurulan sistemde Cumhurbaşkanımızın Manisa’ya teveccühü nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 2018 yılı Türkiye’ye, milletimize, çiftçimize, ihracatçımıza hayırlı olacağını düşünüyorum."