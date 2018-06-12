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12 Haziran 2018 18:08

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü Kızılay’la gülüyor

Türk Kızılay’ı Sarıgöl Temsilciliği tarafından ilçede tespit edilen dar gelirli ailelere yardım kolilerinin dağıtımı devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü Kızılay’la gülüyor

12 Haziran 2018 18:08

İlçede 340 aileye kıyma ve kuşbaşı et ile 259 aileye de içinde çeşitli gıda ürünlerinin olduğu yardım paketleri dağıtılıyor.


Ramazan ayı nedeniyle ilçede tespit edilen dar gelirli vatandaşlara gıda paketleri, kıyma ve kuşbaşı et kutularının dağıtımına başlandığını belirten Türk Kızılay’ı Sarıgöl Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl ve mahallelerinde belirlenen 340 aileye bir kutu kıyma, bir kutu kuşbaşı et dağıtımının yanı sıra ayrıca 259 aileye de çeşitli gıda paketleri hazırlanarak mahalle muhtarlarımız tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edilmeye başlandı" dedi.




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