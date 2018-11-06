İhtiyaç sahibi öğrenciler bu kış da üşümeyecek

Yetiş Aksoy Başkanlığı'ndaki Salihli Ticaret Borsası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi bin öğrencinin kış aylarında üşümemeleri amacıyla başlatmış olduğu mont yardımı başladı. Salihli, Kula ve Selendi'deki ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine yardımların ulaştırılması için montlar, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e teslim edildi.

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, eğitim yardımı kapsamında 3 ilçede her yıl talep doğrultusunda öğrencilere mont yardımı yapıldığını vurgulayarak, "Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek." dedi. Borsa olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Aksoy şunları söyledi: “Borsa olarak eğitime verdiğimiz destek imkanlarımız ölçüsünde aralıksız devam edecektir. Salihli, Kula ve Selendi ilçelerimizdeki öğrencilerimizin montlarını güzel günlerde kullanmalarını diliyorum."

Ticaret Borsası hizmet binasında düzenlenen mont teslim törenine Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile borsa genel sekreteri Turan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.