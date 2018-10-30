İhtiyaç sahibi öğrencileri sevindiriyorlar

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Gönüllü Bayanlar' ekibi yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiriyor.

Salihli Kızılay Gönüllü Bayanlar ekibi her yıl düzenli olarak yaptığı okul yardımlarına bu yılda devam ederken, Yeşilova Okulunda eğitim gören öğrencilere çeşitli kıyafet yardımında bulunuldu.

Gönüllü Bayanlar ekibi Başkanı Ayfer Kayhan, bu ve buna benzer sosyal faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti. Kızılay Salihli Şube Başkanı A. Yavuz Özdem ise, "Gönüllü Bayanlar ekibi düzenli olarak yaptığı faaliyetler kapsamında okullarda eğitim gören maddi durumu elverişsiz öğrenci yardımlarına devam etmekte. Bu ekip şuana kadar birçok sosyal projeye de imza attı. Son olarak maddi durumu iyi olmayan öğrencimize kıyafet yardımında bulundular. Kendilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.