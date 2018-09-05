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05 Eylül 2018 11:01

İki aydır cinayetten aranıyordu yaşadığı mahallede yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde aynı mahallede oturan iki komşunun tartışması sonucu bir kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 2 aydır aranan zanlı yaşadığı mahallede yakalandı.

İki aydır cinayetten aranıyordu yaşadığı mahallede yakalandı

05 Eylül 2018 11:01


Cinayet Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde 6 Temmuz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mahallede oturan Mustafa D. (46) ile Mehmet A. (41) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mehmet A. av tüfeğiyle Mustafa D.’yi vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mehmet A.’nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmalarda Mehmet A. olayda kullandığı silahla birlikte olayın yaşandığı Kızılören Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından karakolda sorgusu alınan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar cezaevine gönderildi.




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