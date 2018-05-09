İki çocuk babası metruk binada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah tarım arazilerine gitmek için yola çıkan çiftçiler, İzzettin Mahallesi Geren mevkisinde bulunan metruk bina içerisinde bir erkek cesedine rastladı. Çiftçiler, durumu hemen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Murat Yalçın’a (40) ait olduğunu tespit etti. Turgutlu’da bir fabrikada çalışan Yalçın’ın kafasının arka kısmında kesik olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yalçın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Murat Yalçın’ın dün akşam sağanak yağışın başlamasıyla ova yolundaki metruk binaya sığındığı, yağmur dindikten sonra dışarı çıkmak için hareketlenirken önündeki taşa takılarak başını yere vurduğu ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.