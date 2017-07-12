İki engelli vatandaşın daha yüzü güldü

Sandalyesini teslim alan vatandaşlar, “Hayata telefonla bağlandığınızı sanmayın. Asıl bağınız, toplumdan uzak kalınca kopuyor” dedi.

Toplumdaki dezavantajlı vatandaşların ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin etti. Çağıllar Mahallesinde yaşayan ve 14 yıl önce geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sadık Çırak, hayırseverlerce temin edilen sandalyenin kırılması ve iş görememesi üzerine yardım talebinde bulundu. Çırak’a yeni akülü tekerlekli sandalyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan tarafından teslim edildi. Başkan Cengiz Ergün’ün engelli vatandaşların taleplerini asla geri çevirmediğini hatırlatan Aysan, “Hepsinin başkanımıza hayır duaları var. Manisa’da yüzlerce, Demirci’de onlarca akülü sandalye dağıttık. Bu araçlar engelli kardeşlerimizi hayata bağlayan, bireysel olarak ihtiyaçlarını görebildikleri önemli bir etken. Bu hizmetlere vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yeni sandalyesini ailesi ile birlikte alan Sadık Çırak ise ”Herkes hayata telefonla bağlandığını sanıyor. Aslında toplumdan uzaklaşınca hayatla bağınız kalmıyor. Onun için tüm engelli kardeşlerimi korkmadan, çekinmeden hayatın içinde olmaya çağırıyorum” dedi.

Kulalar Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Halil Sarı da yeni akülü tekerlekli sandalyesini Kazım Aysan’dan teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Sarı, duygulandıran yardım için Başkan Cengiz Ergün’e ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.