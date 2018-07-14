İki mahalle arası ulaşım artık daha rahat olacak

Bakımsız durumda olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı ilçesi Taşdibi ve Gökçeköy Mahallesi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolda bakım çalışması başlattı. Mevcut güzergahta menfez ve dolgu çalışmasının ardından gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmasıyla vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat etmesi sağlanacak. Yürütülen çalışmaları takip eden Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, mevcut güzergâhta yapılan yol bakım çalışmasının önemine değinerek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi.