Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 16:39

İki mahalle arası ulaşım artık daha rahat olacak

Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için il genelinde asfalt çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Taşdibi ve Gökçeköy Mahallesi arasındaki yolda bakım çalışması başlattı.

İki mahalle arası ulaşım artık daha rahat olacak

14 Temmuz 2018 16:39


Bakımsız durumda olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı ilçesi Taşdibi ve Gökçeköy Mahallesi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolda bakım çalışması başlattı. Mevcut güzergahta menfez ve dolgu çalışmasının ardından gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmasıyla vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat etmesi sağlanacak. Yürütülen çalışmaları takip eden Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, mevcut güzergâhta yapılan yol bakım çalışmasının önemine değinerek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç