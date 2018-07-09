İki mahalle birleşip kentsel dönüşüm derneği kurdu

Dernek üyeleri ilk genel kurulunu yaparken başkanlığa Laleli Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı olan Bedriye Pehlivan seçildi.

Kurdukları dernek hakkında açıklamada bulunan Laleli Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı olan Bedriye Pehlivan, “Derneğimiz; kentsel dönüşüm uygulamaları, imar planları ve kamulaştırma işlemleri sonucu meydana gelmesi muhtemel olan mağduriyetlerin kaldırılması veya en aza indirilmesi konusunda mahallelilerin ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, desteklenmesi ve bu konuda dayanışma sağlanması, farkındalık oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Dernek, sosyal ve hukuksal alanda faaliyet gösterecektir. Bilindiği üzere Çevre Şehircilik Bakanlığınca 6306 sayılı kanun kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Laleli ve Mesir mahallelerindeki hak sahipleri tarafından bin kadar itiraz dilekçesi verilmişti. Yani bin hak sahibi askıya çıkan projeye itiraz etti. Ancak halen yapılan itirazlara herhangi bir cevap gelmemiştir. Dernek olarak devam eden süreçte yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız” dedi.

Dernek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Başkan Bedriye Pehlivan, Başkan Yardımcısı Şefik Sartık, Genel Sekreter Sedat Doğaner, Sayman Osman Dereli, Yönetim Kurulu üyeleri ise; Bekir Topuzlu ve Bülent Kanik.”

Dernek, Laleli ve Mesir mahallerinde kurulan ilk kentsel dönüşüm derneği olurken, üyelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.