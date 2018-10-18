İkizler evde uyuya kalınca

Turgutlu'da evde bıraktıkları ikizleri uyuya kalan aile büyük panik yaşadı. Evde uykuya dalan kardeşler ne telefonları duydu nede kapı zilini. Olaya itfaiye müdahale etti ve apartman dairesinin camları kırılarak girildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde meydana gelen olayda ikizleri evde bırakan aile eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Uyuyan kardeşler ne kapı zilini duydu, nede çalan telefonu. Panik yaşayan Nurdan E. ve Şaban E., durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve camları kırarak girdi ve apartman dairesinin kapını açtı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunurken aile büyük panik yaşadı. Yaşanan talihsiz olay üzücü boyutlara ulaşamadı ve sokak sakinleri derin bir nefes aldı.