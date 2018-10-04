İktisat Fakültesi'nde çevre düzenlemesi

Salihli Belediyesi'nin yapım işini üstlendiği yarım kalan fakülte binasının tamamlanmasıyla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında eğitime açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün başlattığı çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmaların tamamlanması ile fakülte binasının bulunduğu alan modern bir görünüme kavuşacak.