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11 Ocak 2017 16:15

İl dışındaki öğrenciler de ManisaKart sahibi oluyor

İl dışındaki öğrenciler de ManisaKart sahibi oluyor

11 Ocak 2017 16:15

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve toplu ulaşım başta olmak üzere birçok belediye hizmetinde kullanılacak olan ’ManisaKart’ların dağıtımları devam ediyor. MANULAŞ’tan yapılan bilgilendirmede, Manisa dışında öğrenim gören, ancak Manisa’da ikamet eden öğrencilerin de ManisaKart alabilecekleri hatırlatıldı.
İl geneli toplu ulaşımda kart dönüşüm çalışmaları devam ederken, ManisaKart başvurusunda bulunan vatandaşların kart dağıtımları da sürüyor. Tam Otomasyonlu Otomatik Otopark, Laleli Zabıta Amirliği, Yarhasanlar MASKİ Gişeleri, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Fatih Nikah Salonu’nda dağıtımları gerçekleşen ManisaKart’larını almak isteyen vatandaşlar, bu noktalara başvurularını yaparak, mesai saatleri içerisinde kartlarını alabiliyor. Öte yandan MANULAŞ’tan yapılan bilgilendirmede, il dışında öğrenim hayatlarını sürdüren ancak Manisa’da ikamet eden öğrencilerin de ManisaKart alabilecekleri hatırlatıldı. Öğrencilerin başvuru noktalarına gelmeleri durumunda kartlarını alabilecekleri ifade edildi.



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