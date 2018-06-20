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20 Haziran 2018 13:30

İl Müdürü Öztürk, Avrupa ikincisini ödüllendirdi

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 17.

İl Müdürü Öztürk, Avrupa ikincisini ödüllendirdi

20 Haziran 2018 13:30

Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Gülce Özdenli’yi tebrik ederek, eşofman hediye etti.


Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gülce Özdenli, Moskova’daki Wushu Palas’ta düzenlenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa ikincisi oldu. Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran genç sporcu sevincini, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’le paylaştı. Öztürk, Avrupa ikincisi Gülce Özdenli ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış’ı makamında ağırladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e destekleri için teşekkür eden Antrenör Ediz Barış, "Başarımızı müdürümüzle paylaşmak istedik. Sağ olsun bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Ziyarette konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise "Özverili ve disiplinli çalışmaları neticesinde almış oldukları bu başarı bizleri oldukça onure etti. Başta sporcumuz Gülce Özdenli olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından İl Müdürü Yunus Öztürk, Avrupa ikincisi olan Gülce Özdenli’ye takdir belgesi takdim ederek, eşofman hediye etti.




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