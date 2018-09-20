İl Müdürü Öztürk, Manisa Büyükşehir'in şampiyonlarını ağırladı

Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Avrupa 2. olan Mert Şişmanlar ve Yunanistan'ın Patras şehrinde gerçekleştirilen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Erkek Takımıyla Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Caner Türkkan'ı makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcularını konuk eden Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesinin, spor için bir nimet olduğunu söyledi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Özcan Özen, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Temur, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları Mert Şişmanlar, Caner Türkkan, sporcuların antrenörleri hazır bulundu. Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcularının yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi ve Manisa'mızı başarıyla temsil ettiğini söyleyerek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor için Manisa'da bir nimet. Manisa'da tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşan bir kurumuz. Judo branşında Mert Şişmanlar, okçuluk branşında ise Caner Türkkan, Avrupa'da ses getirerek gururumuz oldular. Başarılarından dolayı başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerini ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetimini kutluyorum. Ortak birliktelikler başarıyı getiriyor. Mert ve Caner'in Avrupa'da yaşadığı başarılarla gurur duyduk. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hepimizin tek bir ortak düşüncesi var. O da, Manisa'dan şampiyon sporcuların çıkması. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de destekleri ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Başarılar ortak çalışmalar ve birlikteliklerle gelir. Biz de bu konuda Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İl Müdürümüz Yunus Öztürk sağ olsun bu konuda bizlere gerekli desteği veriyor. Şampiyon cimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğünü bağlı Atatürk Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah o da Tunus'tan başarılı bir sonuçla dönerek ülkemizi ve Manisa'mızı gururlandıracak. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle bundan sonraki süreçte de ortak birlikteliğimiz devam edecektir” dedi.

Ziyaretin sonunda ise Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa'da önemli başarılar elde eden sporcuları Mert Şişmanlar ve Caner Türkkan'ı çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.