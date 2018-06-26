İl Müdürü Öztürk, özel sporcuları ödüllendirdi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil eden 8 özel sporcu şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Büyük bir başarıya imza atan özel sporcular, aileleri ve antrenörleri Bertan Karanfil, Elif Altıngül ile birlikte Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı.

Ziyarette konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “İl Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan çocuklarımız için tüm olanakları seferber ettiğini, tesislerimizde her engellinin kendine uygun yapacağı spor var. Engellilerin eve kapanmasını çok doğru bulmuyoruz. Bu da bunun en güzel örneğidir. Kentimizde engellilerin spor yapması için tüm olanakları sunuyoruz. Birçok engellinin Türkiye hatta uluslararası düzeyde derece yapması da bizleri gururlandırıyor. İl Spor Müdürlüğü olarak engellilerin sporla yaşama tutunmalarını kolaylaştırıyoruz. Spor engelliler için ayrıca rehabilitasyon aracıdır. Bu kapsamda, dereceye giren, kentimizin sporda adını duyuran sporcuları tebrik ediyorum. Bunlara emek veren yarışlara hazırlayan antrenörleri ve velileri kutluyorum” dedi.

Çocuklarının gelişiminde sporun çok büyük faydasını olduğunu ifade eden veliler ise kendilerine sunulan hizmetten ve desteklerden dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür etti. İl Müdürü Öztürk, daha sonra başarılı sporculara çeşitli hediyeler vererek, ödüllendirdi.