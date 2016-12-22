İlaçlama çalışmalarının yapılacağı alanlar incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevine başlayan Talip Akbaş, Akhisar’da ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanlarda ve Akhisar şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Akhisar’ı ziyaret etti. Akhisar’da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörlüğü’nü ziyaret eden Daire Başkanı Talip Akbaş, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, daha sonra Akhisar’da ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda inceleme yaptı. Akhisar’da gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları hakkında Koordinatör Doğan Ensivri’den bilgiler alan Daire Başkanı Talip Akbaş, son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar şantiyesini inceledi. Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, işlerin büyük bir titizlik ve önemle icra edilmesi noktasında Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırmanın çabası içerisinde olacaklarını belirtti.