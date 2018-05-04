İlahiyat önlisans mezunları sınavsız lisans tamamlayabilecek

Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Herkes konuşur Diyanet-Sen yapar” dedi.

Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, "Müftülere nikah kıyma yetkisinde olduğu gibi ilahiyat önlisans mezunu diyanet çalışanına sınavsız İlitam hakkı alındı. Sendika olarak sınavsız lisans tamamlama konusunda çok ciddi çalışmalarımız ve görüşmelerimiz oldu. İlitam kontenjanlarının yükseltilmesi ve ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı verilmesi konusunda 2009 yılından 2015 yılına kadar taleplerimizi YÖK’e, siyasilere ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) ilettik. Toplu sözleşme taleplerimiz arasında yer aldı” dedi.

Sınavsız lisans tamamlama ile ilgili Diyanet-Sen Akademisi tarafından hazırlanan raporun ardından paydaşlarla görüşme ve ziyaret trafiğinin hızlandığını ve yapılan çalışmaların sonunda bekledikleri haberin geldiğini belirten Özdemir, “25 Nisan 2018’de TBMM Plan Bütçe Komisyondan geçen teklif, 2 Mayıs 2018’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek gece geç saatlerde kabul edildi. Meclis çalışmalarını AK Parti kulislerinde sonuna kadar takip eden Diyanet-Sen gece geç saatlere kadar mesai yaptı. Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan bu hakkın tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.

Özdemir açıklamasını şöyle tamamladı: “Biz bütün bu çalışmaları yürütürken bize iftira ve hakaret etmekten geri kalmayan bazı sendikalar Diyanet-Sen’i yalancılıkla, insanların umutları ile oynamakla, yalancı kahramanlıkla suçlamaktan geri durmadılar. Bütün bunların 15 Mayıs üye tespit tutanaklarının belirlenmesi nedeni ile yapılan göz boyamalar olduğunu iddia edecek kadar ileri gittiler. Bütün bu karalama kampanyalarına rağmen biz yetkili ve etkili sendika olmanın bilinci ve sorumluluğu ile çalışmalarımıza devam ettik. Yıllardır çalışmaları ile birçoklarının hayal dahi edemediği kazanımlara imza atan Diyanet-Sen ilahiyat önlisans mezunlarına lisans tamamlama hakkının mimarı olarak bir kazanıma daha imza atmanın haklı onurunu yaşıyoruz.”