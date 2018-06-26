İlginç kazada bir kişi yaralandı

Kaza saat 20.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi’nde, Plevne Caddesi ile 219. sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 219. sokak üzerinde seyir halinde iken, 219. sokak ile Plevne Caddesi’nin kesiştiği noktadan geçmek isteyen Ö.K. yönetimindeki plakasız ve 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile Plevne Caddesi’nde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 45 K 8260 plakalı kamyonet, çarpışmamak için ani manevra yaptı. Aniden manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü Ö.K. yere düşerek kafasından yaralanırken, yine ani manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun yan tarafından bulunan tarlaya yan yatan kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri, yaralı Ö.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Ani manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek düşmesi sebebiyle, elektrikli bisiklet, olay yerinden yaklaşık 200 metre ileriye kadar ilerledi.

Ö.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.