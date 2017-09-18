İlk ders zili çaldı

Manisa genelinde 1100 okul ve kurumda, 249 bin 452 öğrenci ile 17 bin 249 öğretmen yeni döneme ‘merhaba’ derken öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı oldukları görüldü.

Manisa’da 249 bin 452 öğrenci ve 17 bin 249 öğretmen yeni eğitim öğretim yılının ilk ders ziliyle sınıfları doldurdu. Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı için okullara koşan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sabah erken saatte velilere kısa mesaj göndererek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunurken, öğrenciler sınıflara girdiklerinde masalarında bulunan ’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ kitapçığını inceledi.

Manisa’daki 1100 okuldan biri olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda da yeni eğitim öğretim yılının heyecanı yaşandı.

Geçtiğimiz yıl FETÖ’nün elinden alınan ve 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesindeki en önemli isimlerden biri olan Şehit Ömer Halisdemir’in isminin verildiği okul, bu yıl 1078 öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Çoşkun, “Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Okulumuza yeni kayıt olan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Çocuklar sizleri çok özledik, heyecanlıyız, inanın sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Hepimiz biliyorsunuz ki insan olmanın insan gibi yaşamanın bir takım kuralları vardır. Biz öğretmenler önümüze gelen saf, duru bir çocuğu tıpkı hamur yoğurur gibi yoğurur ona biz şekil veririz. Okumayı yazmayı öğretir bir takım beceriler kazanmasını sağlarız. Toplumuna, ulusuna, vatanına ve insanlığa yararlı bir birey olarak yetişmesi için gayret ederiz. Yaşamımız sizlerle bütünleşir ve yine sizlere yönelir. Gecemizde gündüzümüzde hep sizler olursunuz. Gençler sizlerden beklentimiz çok yüksek. Gece gündüz çalışarak okulu hazırladık. Artık size düşen görev çok çalışmak, biz sizlere güveniyoruz.” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler Balonlar süslenen okul kapısından sınıflarına girdi. Sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken masalarındaki ’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ kitapçığını da dikkatlice inceledi. Bu arada okul bahçesinde öğrenci ve velilere lokma ikramında bulunuldu.