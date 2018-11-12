İlk fidanı Başkan Çelik ve çocuklar dikti

Başkan Çelik incelemeler esnasında parkta oynayan çocuklarla birlikte bittiğinde bin adet olacak bir çam türü olan ilk Toros Sediri fidanını park alanına dikti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kuşlubahçe Mahallesinde yapımına başlanan park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi. 5 bin metrekarelik alanda başlayan çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi alan Başkan Çelik, “Kuşlubahçe Mahallemizde vatandaşlarımız il bir araya gelerek yeni yapacağımız parkta incelemelerde bulunduk. Kuşlubahçe Mahallemizdeki imar planında yeşil alan olarak gözüken bu 5 dönümlük alanda bir çalışma başlattık. 200 kamyonluk bir dolgu çalışmasını tamamladık. Bu alana bin adet Toros Sediri Ağacı dikimini gerçekleştireceğiz. Yeşil alanın bir kısmına bir çocuk oyun grubu montajını da yaptık. Çocuklarımız burada rahatlıkla oynayabiliyorlar. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından bu büyük alanda yürüyüş yolları, kamelyalar ve oturma bankları çalışmalarını yapacağız. 5 bin metrekarelik bu büyük alan Kuşlubahçe Mahalle halkımızın rahatlıkla gelip vakit geçirebileceği büyük bir alan olacak. Yeşil alanımızın ilk ağaçlarını da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile birlikte diktik. Bu güzel alanımızı geleceğimize emanet edeceğiz. Onlarda daha da güzelleştirip geleceğe taşıyacaklardır” dedi.

Başkan Çelik incelemelerin ardından mahalle halkına çikolata ikram ederek vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.